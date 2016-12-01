Вісьмох людей евакуювали через пожежу в харківському кафе

Вчора, 30 листопада, о 21:28 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі на проспекті Науки, 12.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що з цокольного поверху п’ятиповерхової житлової будівлі, де розташоване кафе “Захле” йде дим. Горіло перекриття між цокольним та першим поверхами, обладнання кухні кафе, чотири газових балона (ємністю по 5, 10 л) на площі 40 кв.м.

Рятувальники вивели на свіже повітря вісьмох мешканців верхніх поверхів будинку.

Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового приладу (балону).