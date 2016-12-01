Восемь человек эвакуировали из-за пожара в харьковском кафе

Вчера, 30 ноября, в 21:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе на проспекте Науки, 12.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что из цокольного этажа пятиэтажного жилого здания, где расположено кафе "Захле" идет дым. Горело перекрытие между цокольным и первым этажами, оборудование кухни кафе, четыре газовых баллона (емкостью 5, 10 л) на площади 40 кв.м.

Спасатели вывели на свежий воздух восемь жителей верхних этажей дома.

Предварительная причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового прибора (баллона).