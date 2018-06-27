Висланий з Росії грузинський дипломат чекає робочої акредитації в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Грузинський дипломат, який був висланий з Росії в статусі "персони нон грата", чекає робочої акредитації з Міністерства закордонних справ України. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Грузія Online".
Мається на увазі Іраклій Азнаурашвілі, якого Російська Федерація повернула до Грузії після того, як офіційний Тбілісі приєднався до протесту Заходу, і прийняв рішення про висилку з країни одного російського дипломата.
За поширеною інформацією, МЗС України відмовив грузинському дипломату в акредитації, а причиною стало перетин кордону Росії.
Тим часом, за поясненням посла Грузії в Україні Гели Думбадзе, Азнаурашвілі не отримував відмови, і посольство чекає отримання акредитації в двотижневий термін.
"Проблеми у Іраклія Азнаурашвілі не створювалися, ми відправили його документацію на акредитацію. За традицією українська сторона залишає 2-3 тижні на видачу акредитації. Ми знаходимося у фазі очікування. Відмова в дипломатії означає або відправлення листа, або дзвінок, що вони відмовляють в акредитації, але подібне в посольство не надходило", - заявив посол Грузії в Україні Гела Думбадзе.
4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаль і його дочка були отрюєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великобританії приєдналися ще понад два десятки країн - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів. Москва відреагувала, також виславши дипломатів.