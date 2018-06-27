Высланный из России грузинский дипломат ждет рабочей аккредитации в Украине - СМИ

Имеется в виду Ираклий Азнаурашвили, которого Российская Федерация вернула в Грузию после того, как официальный Тбилиси присоединился к протесту Запада, и принял решение о высылке из страны одного российского дипломата.

По распространенной информации, МИД Украины отказал грузинскому дипломату в аккредитации, а причиной стало пересечение границы России.

Между тем, по пояснению посла Грузии в Украине Гелы Думбадзе, Азнаурашвили не получал отказа, и посольство ждет получения аккредитации в двухнедельный срок.

"Проблемы у Ираклия Азнаурашвили не создавались, мы отправили его документацию на аккредитацию. По традиции украинская сторона оставляет 2-3 недели на выдачу аккредитации. Мы находимся в фазе ожидания. Отказ в дипломатии означает либо отправление письма, либо звонок, что они отказывают в аккредитации, но подобное в посольство не поступало", - заявил посол Грузии в Украине Гела Думбадзе.



4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.