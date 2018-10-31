Вісім очок Леня не врятували "Атланту" від поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У черговій зустрічі регулярного чемпіонату НБА клуб українця Олексія Леня поїхав в гості до БК “Філадельфія Севентісіксерс”, передає кореспондент УНН.
З першої ж спроби атаки по кільцю уродженець Антрациту був влучним — з кута із-за триочкової лінії. У другій чверті Лень оформив ефектне добивання згори, виправивши хибну спробу партнера.
Після великої перерви наш “бігмен” оформив тільки один слем-данк і закінчив гру з 8 очками (2/2 двоочкові, 1/3 триочкові, 1/2 штрафні), 2 підбираннями і перехопленням при 4 фолах за 14:30 ігрових хвилин.
Додамо, що “Хокс” поступилися 92:113 і це фіаско стало вже 4-м в сезоні в 6 матчах.