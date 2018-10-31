Восемь очков Леня не спасли "Атланту" от поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В очередной встрече регулярного чемпионата НБА клуб украинца Алексея Леня уехал в гости к БК “Филадельфия Севентисиксерс”, передает корреспондент УНН.
С первой же попытки атаки по кольцу уроженец Антрацита был точным — с угла из-за трехочковой линии. Во второй четверти Лень оформил эффектное добивание сверху, исправив ложную попытку партнера.
После большого перерыва наш “бигмен” оформил только один слэм-данк и закончил игру с 8 очками (2/2 двухочковые, 1/3 трехочковые, 1/2 штрафные), 2 подборами и перехватом при 4 фолах по 14:30 игровых минут.
Добавим, что “Хокс” уступили 92: 113 и это фиаско стало уже 4-м в сезоне в 6 матчах.