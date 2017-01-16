Вісім найбагатших людей світу мають більше грошей, ніж половина населення Землі - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Вісім найбагатших людей планети мають близько 400 мільярдів євро, тоді як у розпорядженні 3,6 мільярда найбідніших людей світу - 384 мільярди євро. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь міжнародного об'єднання організацій у боротьбі з бідністю Oxfam, передає УНН.
Зазначається, що розрив між найбагатшими та найбіднішими людьми у світі досягнув рекордного рівня.
У Oxfam закликають світових лідерів перейти від порожніх балачок навколо проблеми та почати робити реальні кроки для подолання цієї загрозливої тенденції. В організації прогнозують, що у разі подальшого зволікання з цим у світі зростатиме невдоволення нерівністю, що, у свою чергу, призводитиме до ще більш кардинальних політичних змін, на зразок виходу Великобританії зі складу Євросоюзу та обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа.
“Це непристойно, що таке багатство зосереджене у руках кількох людей, коли десята частина населення планети живе на менш ніж два долари на день”, — зазначила виконавча директорка Oxfam Вінні Бяніма.
На її думку, така нерівність та життя у злиднях сотень мільйонів людей призводять до підриву демократії та до розколу у суспільствах.
Як повідомляв УНН, інавгурація Д.Трампа буде найдорожчою за всю історію США.