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Вісім найбагатших людей світу мають більше грошей, ніж половина населення Землі - дослідження

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Вісім найбагатших людей планети мають близько 400 мільярдів євро, тоді як у розпорядженні 3,6 мільярда найбідніших людей світу - 384 мільярди євро. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на доповідь міжнародного об'єднання організацій у боротьбі з бідністю Oxfam, передає УНН.

Зазначається, що розрив між найбагатшими та найбіднішими людьми у світі досягнув рекордного рівня.

У Oxfam закликають світових лідерів перейти від порожніх балачок навколо проблеми та почати робити реальні кроки для подолання цієї загрозливої тенденції. В організації прогнозують, що у разі подальшого зволікання з цим у світі зростатиме невдоволення нерівністю, що, у свою чергу, призводитиме до ще більш кардинальних політичних змін, на зразок виходу Великобританії зі складу Євросоюзу та обрання президентом Сполучених Штатів Дональда Трампа.

“Це непристойно, що таке багатство зосереджене у руках кількох людей, коли десята частина населення планети живе на менш ніж два долари на день”, — зазначила виконавча директорка Oxfam Вінні Бяніма.

На її думку, така нерівність та життя у злиднях сотень мільйонів людей призводять до підриву демократії та до розколу у суспільствах.

Як повідомляв УНН, інавгурація Д.Трампа буде найдорожчою за всю історію США.

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