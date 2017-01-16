Восемь самых богатых людей мира имеют больше денег, чем половина населения Земли - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Восемь самых богатых людей планеты имеют около 400 млрд евро, тогда как в распоряжении 3,6 миллиарда беднейших людей мира - 384 миллиарда евро. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на доклад международного объединения организаций в борьбе с бедностью Oxfam, передает УНН.
Отмечается, что разрыв между богатыми и бедными людьми в мире достиг рекордного уровня.
В Oxfam призывают мировых лидеров перейти от пустых разговоров вокруг проблемы и начать делать реальные шаги для преодоления этой угрожающей тенденции. В организации прогнозируют, что в случае дальнейшего промедления с этим в мире будет расти недовольство неравенством, что, в свою очередь, приведет к еще более кардинальным политическим изменениям, подобным выходу Великобритании из состава Евросоюза и избранию президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Это неприлично, что такое богатство сосредоточено в руках нескольких людей, когда десятая часть населения планеты живет на менее чем два доллара в день", - отметила исполнительный директор Oxfam Винни Бянима.
По ее мнению, такое неравенство и жизнь в нищете сотен миллионов людей приводят к подрыву демократии и к расколу в обществах.
Как сообщал УНН, инаугурация Д.Трампа будет самой дорогой за всю историю США.