Вісім людей загинули внаслідок вибухів біля церкви на півдні Філіппін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули, сім постраждали в результаті двох вибухів, які прогриміли в неділю поруч з католицькою церквою на півдні Філіппін. Про це повідомляє агентство Xinhuanet з посиланням на військових, передає УНН.
Вибухи сталися після меси в 08:00 за місцевим часом (02:00 за Київським часом) у кафедрального собору міста Холо (провінція Сулу). За попередніми даними, загиблі - парафіяни церкви.
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Як повідомляв УНН, у зв’язку з повідомленнями у мережі про те, що в Преображенському соборі міста Суми стався вибух під час богослужіння — ПЦ України висловила категоричне засудження цього злочину.
Нагадаємо, водій на автомобілі врізався в стіну церкви в місті Колумбус (штат Огайо), постраждали шестеро людей.