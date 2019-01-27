Вісім людей загинули внаслідок вибухів біля церкви на півдні Філіппін

КИЇВ. 27 січня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули, сім постраждали в результаті двох вибухів, які прогриміли в неділю поруч з католицькою церквою на півдні Філіппін. Про це повідомляє агентство Xinhuanet з посиланням на військових, передає УНН.