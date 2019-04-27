Вісім людей загинули в результаті вибуху в Ємені

Інцидент стався в п'ятницю в районі Якла, який знаходиться під контролем уряду. В результаті вибуху загинули чотири члени однієї родини та ще чотири сусіда.



Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що вибух був викликаний вибуховим пристроєм. Однак місцеві ЗМІ повідомили, що вибух, швидше за все, був здійснений терористом-смертником з екстремістського угруповання "Ісламська держава", метою якого були члени "Аль-Каїди", що знаходилися в магазині.



Нагадаємо, що ІД взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.