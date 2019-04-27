Восемь человек погибли в результате взрыва в Йемене

Инцидент произошел в пятницу в районе Якла, который находится под контролем правительства. В результате взрыва погибли четыре члена одной семьи и еще четыре соседа.



Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что взрыв был вызван взрывным устройством. Однако местные СМИ сообщили, что взрыв, скорее всего, был осуществлен террористом-смертником из экстремистской группировки "Исламское государство", целью которого были члены "Аль-Каиды", находившиеся в магазине.



Напомним, что ИД взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке.