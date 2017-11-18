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Вісім легіонерів викликані в збірну України на перші матчі відбору до ЧС-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Тренерський штаб збірної України оприлюднив остаточний склад на матчі відбіркового циклу до чемпіонату світу-2019 з баскетболу зі Швецією і Туреччиною, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Список із 14 гравців, які наступного тижня розпочнуть підготовку до кваліфікаційних матчів на чемпіонат Світу значною мірою співпадає із складом збірної на Євробаскеті 2017:

• В'ячеслав Бобров "П'єно Жвайгздес" (Литва)

• Сергій Гладир "АС Монако" (Франція)

• Ігор Зайцев "Роса Радом" (Польща)

• Володимир Конєв "Черкаські Мавпи"

• Максим Корнієнко "Ювентус" (Литва)

• В'ячеслав Кравцов "Ескішехір" (Туреччина)

• Олександр Липовий "Промітеас"(Греція)

• Денис Лукашов "Вітаутас" (Литва)

• Олександр Мішула "Дніпро"

• Руслан Отверченко "Будівельник"

• В'ячеслав Петров "Хімік"

• Артем Пустовий "Обрадойро" (Іспанія)

• Олександр Рябчук "Хімік".

Примітно, що більш відчутних змін зазнав тренерський штаб, тепер крім Олександра Лохманчука (який був і у попередньому складі) Євгену Мурзіну будуть допомагати Олександр Ворона, Максим Міхельсон і Вадим Пудзирей.

Варто відзначити, що перше тренування збірної заплановане на 20 листопада. Місцем підготовки до було обрано київський "Палац Спорту".

Додамо також, що 23 листопада збірна відлетить до Стокгольма на матч проти збірної Швеції, а 26 листопада прийматиме у київському "Палаці Спорту" збірну Туреччини.

Як повідомляв УНН, українки розгромили Болгарію у відборі до Євробаскету-2019.

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