Восемь легионеров вызваны в сборную Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2019

Список из 14 игроков, которые на следующей неделе начнут подготовку к квалификационным матчам на чемпионат мира в значительной степени совпадает с составом сборной на Евробаскете 2017:

• Вячеслав Бобров "Пьен Жвайгздес" (Литва)

• Сергей Гладырь "АС Монако" (Франция)

• Игорь Зайцев "Роса Радом" (Польша)

• Владимир Конев "Черкасские Обезьяны"

• Максим Корниенко "Ювентус" (Литва)

• Вячеслав Кравцов "Эскишехир" (Турция)

• Александр Липовый "Промитеас" (Греция)

• Денис Лукашов "Витаутас" (Литва)

• Александр Мишула "Днепр"

• Руслан Отверченко "Строитель"

• Вячеслав Петров "Химик"

• Артем Пустовой "Обрадойро" (Испания)

• Александр Рябчук "Химик".

Примечательно, что более ощутимых изменений претерпел тренерский штаб, теперь кроме Александра Лохманчука (который был и в предыдущем составе) Евгений Мурзин будут помогать Александр Ворона, Максим Михельсон и Вадим Пудзырей.

Стоит отметить, что первая тренировка сборной запланировано на 20 ноября. Местом подготовки к избрали киевский "Дворец Спорта".

Добавим также, что 23 ноября сборная улетит в Стокгольм на матч против сборной Швеции, а 26 ноября будет принимать в киевском "Дворце Спорта" сборную Турции.

Как сообщал УНН, Украинский разгромили Болгарию в отборе к Евробаскета-2019.