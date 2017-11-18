Восемь легионеров вызваны в сборную Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Тренерский штаб сборной Украины обнародовал окончательный состав на матчи отборочного цикла к чемпионату мира-2019 по баскетболу со Швецией и Турцией, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Список из 14 игроков, которые на следующей неделе начнут подготовку к квалификационным матчам на чемпионат мира в значительной степени совпадает с составом сборной на Евробаскете 2017:
• Вячеслав Бобров "Пьен Жвайгздес" (Литва)
• Сергей Гладырь "АС Монако" (Франция)
• Игорь Зайцев "Роса Радом" (Польша)
• Владимир Конев "Черкасские Обезьяны"
• Максим Корниенко "Ювентус" (Литва)
• Вячеслав Кравцов "Эскишехир" (Турция)
• Александр Липовый "Промитеас" (Греция)
• Денис Лукашов "Витаутас" (Литва)
• Александр Мишула "Днепр"
• Руслан Отверченко "Строитель"
• Вячеслав Петров "Химик"
• Артем Пустовой "Обрадойро" (Испания)
• Александр Рябчук "Химик".
Примечательно, что более ощутимых изменений претерпел тренерский штаб, теперь кроме Александра Лохманчука (который был и в предыдущем составе) Евгений Мурзин будут помогать Александр Ворона, Максим Михельсон и Вадим Пудзырей.
Стоит отметить, что первая тренировка сборной запланировано на 20 ноября. Местом подготовки к избрали киевский "Дворец Спорта".
Добавим также, что 23 ноября сборная улетит в Стокгольм на матч против сборной Швеции, а 26 ноября будет принимать в киевском "Дворце Спорта" сборную Турции.
Как сообщал УНН, Украинский разгромили Болгарию в отборе к Евробаскета-2019.