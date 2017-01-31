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Вісім країн ЄС закличуть до тіснішої співпраці з США щодо українських реформ - ЗМІ

Вісім країн ЄС закличуть до тіснішої співпраці з США щодо українських реформ - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9173 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Вісім держав-членів Європейського Союзу закликають до розширення співпраці між США і ЄС для просування реформ в Україні. Про це йдеться в документі, на який посилається Радіо Свобода, передає УНН.

Такий план з’явився на тлі поширення в Європі занепокоєння щодо того, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа посилюватиме співпрацю з Росією, зменшуватиме підтримку України і послабить вплив Євросоюзу.

Документ, який будуть обговорювати міністри на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 6 лютого, ініційований Данією, Швецією, Польщею, Великою Британією, Фінляндією, Естонією, Латвією і Литвою, пише видання.

"Україна має потенціал стати прикладом для регіону", але це потребуватиме "довгострокових політичних зобов’язань і рішень, а також міжнародної підтримки", йдеться в документі.

Крім того, автори заяви стверджують, що "ЄС і США мають спільну зацікавленість у підтримці українських реформ". "Ми вважаємо, що можна було б зробити більше, щоб поділитися аналізом і координувати зусилля з проведення реформ зі Сполученими Штатами", – йдеться в документі.

Зокрема, йдеться про те, що ЄС і США повинні вивчити можливості співпраці щодо реформування української митниці для "підвищення рівня дотримання, ефективності й передбачуваності в інтересах торгівлі й розвитку приватного сектора".

Українські Національні Новини

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