Восемь стран ЕС призовут к более тесному сотрудничеству с США относительно украинских реформ - СМИ

Такой план появился на фоне распространения в Европе обеспокоенности тем, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет усиливать сотрудничество с Россией, уменьшать поддержку Украины и ослабит влияние Евросоюза.

Документ, который будут обсуждать министры на заседании Совета ЕС по иностранным делам 6 февраля, инициирован Данией, Швецией, Польшей, Великобританией, Финляндией, Эстонией, Латвией и Литвой, пишет издание.

"Украина имеет потенциал стать примером для региона", но это потребует "долгосрочных политических обязательств и решений, а также международной поддержки", говорится в документе.

Кроме того, авторы заявления утверждают, что "ЕС и США имеют общую заинтересованность в поддержке украинских реформ". "Мы считаем, что можно было бы сделать больше, чтобы поделиться анализом и координировать усилия по проведению реформ с Соединенными Штатами", - говорится в документе.

В частности, речь идет о том, что ЕС и США должны изучить возможности сотрудничества по реформированию украинской таможни для "повышения уровня соблюдения, эффективности и предсказуемости в интересах торговли и развития частного сектора".