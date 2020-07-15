Вісім футболістів покинули стан одного з лідерів Першої ліги України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. ФК "Минай" на офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з вісьмома гравцями, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу команди.
Команду залишили Максим Гавриленко, Вадим Страшкевич, Олег Маїк, Орхан Ібадов, Антон Кіча та Артем Кулініч. Також закінчилася оренда бразильських легіонерів Антоніо Сантоса та Енріке Араужо.
Найбільше серед всіх гравців, які залишили команду, провів за “Минай” Максим Гавриленко. Він приєднався до клубу ще в Другій лізі і провів за клуб 47 поєдинків та забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.
Вадим Страшкевич зіграв 24 матчі (2 голи, 2 асісти), Олег Маїк — 21 гру (3 голи), Артем Кулініч — 18, Антон Кіча — 14 (1 гол, 1 передача), Енріке Араужо — 10 (2 голи), Антоніо Сантос — 15 (1 гольова передача).
Зазначено, що дані футболісти не змогли продовжити контракти з командою через різні причини, в тому числі пов’язані із карантином.
Додамо, “Минай” займає 3 місце із 44 очками і веде боротьбу за потрапляння в УПЛ.