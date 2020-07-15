Восемь футболистов покинули состав одного из лидеров Первой лиги Украины

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КИЕВ. 15 июля. УНН. ФК "Минай" на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с восемью игроками, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Команду покинули Максим Гавриленко, Вадим Страшкевич, Олег Маик, Орхан Ибадов, Антон Кича и Артем Кулинич. Также закончилась аренда бразильских легионеров Антонио Сантоса и Энрике Араужо.

Больше всего среди всех игроков, которые покинули команду, провел за “Минай” Максим Гавриленко. Он присоединился к клубу еще во Второй лиге и провел за клуб 47 матчей и забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Вадим Страшкевич сыграл 24 матча (2 гола, 2 асисты), Олег Маик — 21 игру (3 гола), Артем Кулинич — 18, Антон Кича — 14 (1 гол, 1 передача), Энрике Араужо — 10 (2 гола), Антонио Сантос — 15 (1 голевая передача).

Отмечено, что данные футболисты не смогли продлить контракты с командой по разным причинам, в том числе связанные с карантином.

Добавим, “Минай” занимает 3 место из 44 очками и ведет борьбу за попадание в УПЛ.

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