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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Вісім футболістів покинули склад "Олександрії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Шість гравців основного складу ФК "Олександрія" залишать клуб наприкінці травня. Про це оголосила клубна прес-служба "Олександрії", передає УНН.

Вісім футболістів покинули склад "Олександрії"

Деталі

Контракт з “містянами” завершаються у Юрія Паньківа, Євгена Банади, Артема Гордієнка, Дмитра Гречишкіна, Валерія Лучкевича та Павла Пашаєва.

У складі “Олександрії” голкіпер Паньків дебютував 17 квітня 2009 року. Зіграв за клуб 211 офіційних матчів, серед яких 69 “сухих”. Був багаторічним капітаном команди.

Один з лідерів “Олександрії”, старожил команди, Банада дебютував у складі основи “жовто-зелених” 14 липня 2012 року. Зіграв 246 матчів, забив 26 голів.

Крім того, незмінний гравець основи Гречишкін, дебютував за “Олександрію” 6 жовтня 2018 року. Зіграв 85 матчів, забив 8 голів.

Що передувало цьому

ФК “Олександрія” оголосив ім’я нового головного тренера.

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