Вісім футболістів покинули склад "Олександрії"

Деталі

Контракт з “містянами” завершаються у Юрія Паньківа, Євгена Банади, Артема Гордієнка, Дмитра Гречишкіна, Валерія Лучкевича та Павла Пашаєва.

У складі “Олександрії” голкіпер Паньків дебютував 17 квітня 2009 року. Зіграв за клуб 211 офіційних матчів, серед яких 69 “сухих”. Був багаторічним капітаном команди.

Один з лідерів “Олександрії”, старожил команди, Банада дебютував у складі основи “жовто-зелених” 14 липня 2012 року. Зіграв 246 матчів, забив 26 голів.

Крім того, незмінний гравець основи Гречишкін, дебютував за “Олександрію” 6 жовтня 2018 року. Зіграв 85 матчів, забив 8 голів.

Що передувало цьому

ФК “Олександрія” оголосив ім’я нового головного тренера.