Восемь футболистов покинули состав "Александрии"

Детали

Контракт с “горожанами” завершаются у Юрия Панькова, Евгения Банады, Артема Гордиенко, Дмитрия Гречишкина, Валерия Лучкевича и Павла Пашаева.

В составе “Александрии” голкипер Панькив дебютировал 17 апреля 2009 года. Сыграл за клуб 211 официальных матчей, среди которых 69 “сухих”. Был многолетним капитаном команды.

Один из лидеров “Александрии”, старожил команды, Банада дебютировал в составе основы “желто-зеленых” 14 июля 2012 года. Сыграл 246 матчей, забил 26 голов.

Кроме того, постоянный игрок основы Гречишкин, дебютировал за “Александрию” 6 октября 2018 года. Сыграл 85 матчей, забил 8 голов.

Что предшествовало этому

ФК “Александрия” объявил имя нового главного тренера.