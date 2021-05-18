ФК "Олександрія" оголосив ім'я нового головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Керівництво ФК "Олександрія" представило нового головного тренера команди, яким став Юрій Гура. Про це інформує пресслужба команди, передає УНН.
Деталі
Деталі підписаного контракту між сторонами не розголошуються. Гура змінив на посаді Володимира Шарана, який працював у команді практично десять років.
Гура є вихованцем олександрійського футболу. У 2011 році фахівця було призначено на позицію головного тренера команди "УкрАгроКом". Під його керівництвом команда у Другій лізі провела 60 матчів: 34 перемоги, 13 нічиїх, 13 поразок.
У березні 2014 року Гура отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO. В одній групі з ним проходили навчання головний тренер переможця поточного чемпіонату Угорщини ФК "Ференцварош" Сергій Ребров, тренер молодіжної збірної України (U-20) — чемпіона світу 2019 року серед молодіжних команд — Олександр Петраков та інші визнані футбольні професіонали України.
Доповнення
Минулого сезону "Олександрія" посіла 9-ту сходинку в УПЛ.