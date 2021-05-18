ФК "Олександрія" оголосив ім'я нового головного тренера

Деталі

Деталі підписаного контракту між сторонами не розголошуються. Гура змінив на посаді Володимира Шарана, який працював у команді практично десять років.

Гура є вихованцем олександрійського футболу. У 2011 році фахівця було призначено на позицію головного тренера команди "УкрАгроКом". Під його керівництвом команда у Другій лізі провела 60 матчів: 34 перемоги, 13 нічиїх, 13 поразок.

У березні 2014 року Гура отримав тренерський диплом УЄФА категорії PRO. В одній групі з ним проходили навчання головний тренер переможця поточного чемпіонату Угорщини ФК "Ференцварош" Сергій Ребров, тренер молодіжної збірної України (U-20) — чемпіона світу 2019 року серед молодіжних команд — Олександр Петраков та інші визнані футбольні професіонали України.

Доповнення

Минулого сезону "Олександрія" посіла 9-ту сходинку в УПЛ.