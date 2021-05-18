ФК "Александрия" объявил имя нового главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Руководство ФК "Александрия" представило нового главного тренера команды, которым стал Юрий Гура. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
Детали
Детали подписанного контракта между сторонами не разглашаются. Гура сменил на посту Владимира Шарана, который работал в команде практически десять лет.
Гура является воспитанником александрийского футбола. В 2011 году специалист был назначен на позицию главного тренера команды "УкрАгроКом". Под его руководством команда во Второй лиге провела 60 матчей: 34 победы, 13 ничьих, 13 поражений.
В марте 2014 года Гура получил тренерский диплом УЕФА категории PRO. В одной группе с ним проходили обучение главный тренер победителя текущего чемпионата Венгрии ФК "Ференцварош" Сергей Ребров, тренер молодежной сборной Украины (U-20) - чемпиона мира 2019 года среди молодежных команд - Александр Петраков и другие признанные футбольные профессионалы Украины.
Дополнение
В прошлом сезоне "Александрия" заняла 9-ю строчку в УПЛ.