Вищий спецсуд розгляне касаційну скаргу щодо факту збройної агресії РФ проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ взяв до провадження касаційну скаргу у справі про встановлення факту збройної агресії Російської Федерації проти України. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.
"Відкрити касаційне провадження у справі про встановлення факту збройної агресії проти України, заінтересовані особи: Служба безпеки України, Міністерство оборони України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, Адміністрація Президента України, Антитерористичний центр при Службі безпеки України, Посольство Російської Федерації в Україні", - йдеться у рішенні суду.
Відповідно до рішення Вищого спец суду, копії касаційних скарг будуть надіслані учасникам процесу, які мають подати свої заперечення до 11 листопада.
Нагадаємо, 12 травня 2016 року Шевченківський районний суд міста Києва постановив рішення про відмову в задоволенні заяви Батрина С.В. про встановлення факту збройної агресії РФ проти України, зазначивши про те, що даний факт є загальновідомий і не впливає на права громадянина. Апеляційний суд міста Києва відмовився скасовувати це рішення.