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15 марта, 19:03 • 116730 просмотра

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15 марта, 13:44 • 171670 просмотра

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Высший спецсуд рассмотрит кассационную жалобу по факту вооруженной агрессии РФ против Украины

Высший спецсуд рассмотрит кассационную жалобу по факту вооруженной агрессии РФ против Украины

Киев • УНН

 • 10489 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял к производству кассационную жалобу по делу об установлении факта вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

"Открыть кассационное производство по делу об установлении факта вооруженной агрессии против Украины, заинтересованные лица: Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины, Министерство иностранных дел Украины, Министерство юстиции Украины, Генеральная прокуратура Украины, Администрация Президента Украины, Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины, Посольство Российской Федерации в Украине", - говорится в решении суда.

Согласно решению Высшего спец суда, копии кассационных жалоб будут направлены участникам процесса, которые должны подать свои возражения до 11 ноября.

Напомним, 12 мая 2016 г. Шевченковский районный суд города Киева принял решение об отказе в удовлетворении заявления Батрина С.В. об установлении факта вооруженной агрессии РФ против Украины, отметив о том, что данный факт является общеизвестным и не влияет на права гражданина. Апелляционный суд города Киева отказался отменять это решение.

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