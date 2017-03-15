Вищий адмінсуд скасував рішення Фонду гарантування вкладів щодо продажу боргів мережі WOG

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КИЇВ. 15 березня. УНН. 7 березня Вищий адміністративний суд відмовився задовольнити касаційну скаргу ліквідатора банку “Форум”, передає УНН з посиланням на ухвалу суду.

Так, ВАСУ лишив без змін постанову Волинського окружного адміністративного суду від 19 жовтня 2016 року та ухвалу Львівського апеляційного адмінсуду від 19 грудня 2016, якими на вимогу ТОВ “Золотий екватор” скасовано рішення Фонду гарантування вкладів № 1722 в частині визначення активів банку “Форум” такими, що підлягають продажу (повторному) на відкритих торгах.

“Касаційну скаргу Уповноваженої особи на ліквідацію приватного акціонерного товариства „Банк Форум“ Ларченко Ірини Миколаївни залишити без задоволення, а постанову Волинського окружного адміністративного суду від 19 жовтня 2016 року і ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 19 грудня 2016 року — без змін”, — йдеться у тексті ухвали суду.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше у WOG пояснили, що буде із 32 АЗС, під будівництво яких бралися кредити.

“Враховуючи той факт, що банк „Форум“ знаходиться у стані ліквідації, право отримувати платежі за кредитними договорами переходять до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Разом з тим, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не виставляв на продаж 32 АЗК WOG. Ці АЗК були, є, і ми впевнені будуть власністю компанії WOG.

Водночас, Фонд виставив на продаж право стягнення кредиторської заборгованості по кредиту, що є стандартною діловою практикою у подібних випадках”, — пояснили у компанії.

У WOG також наголосили на тому, що на даний момент кредитний портфель WOG у банку “Форум” є системноструктурованим з чітким графіком погашення майже до 2020 року.

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