Вищий адмінсуд скасував рішення Фонду гарантування вкладів щодо продажу боргів мережі WOG
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. 7 марта Высший административный суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ликвидатора банка "Форум", передает УНН со ссылкой на постановление суда.
Так, ВАСУ оставил без изменений постановление Волынского окружного административного суда от 19 октября 2016 и постановление Львовского апелляционного админсуда от 19 декабря 2016 которыми по требованию ООО "Золотой экватор" отменено решение Фонда гарантирования № 1722 в части определения активов банка "Форум" такими, которые подлежат продаже (повторном) на открытых торгах.
"Кассационную жалобу Уполномоченного лица на ликвидацию частного акционерного общества" Банк Форум "Ларченко Ирины Николаевны оставить без удовлетворения, а постановление Волынского окружного административного суда от 19 октября 2016 и постановление Львовского апелляционного административного суда от 19 декабря 2016 - без изменений", - говорится в тексте постановления суда.
Напомним, как сообщал УНН, ранее в WOG объяснили, что будет с 32 АЗС, под строительство которых брались кредиты.
"Учитывая тот факт, что банк" Форум "находится в состоянии ликвидации, право получать платежи по кредитным договорам переходят в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Вместе с тем, Фонд гарантирования вкладов физических лиц не выставлял на продажу 32 АЗС WOG. Эти АЗК были, есть, и мы уверены будут собственностью компании WOG.
В то же время, Фонд выставил на продажу право взыскания кредиторской задолженности по кредиту, что является стандартной деловой практикой в подобных случаях", - пояснили в компании.
В WOG также отметили, что на данный момент кредитный портфель WOG в банке "Форум" является системноструктурированым с четким графиком погашения почти до 2020 года.