Вищий адмінсуд скасував рішення Фонду гарантування вкладів щодо продажу боргів мережі WOG

Так, ВАСУ оставил без изменений постановление Волынского окружного административного суда от 19 октября 2016 и постановление Львовского апелляционного админсуда от 19 декабря 2016 которыми по требованию ООО "Золотой экватор" отменено решение Фонда гарантирования № 1722 в части определения активов банка "Форум" такими, которые подлежат продаже (повторном) на открытых торгах.

"Кассационную жалобу Уполномоченного лица на ликвидацию частного акционерного общества" Банк Форум "Ларченко Ирины Николаевны оставить без удовлетворения, а постановление Волынского окружного административного суда от 19 октября 2016 и постановление Львовского апелляционного административного суда от 19 декабря 2016 - без изменений", - говорится в тексте постановления суда.

Напомним, как сообщал УНН, ранее в WOG объяснили, что будет с 32 АЗС, под строительство которых брались кредиты.

"Учитывая тот факт, что банк" Форум "находится в состоянии ликвидации, право получать платежи по кредитным договорам переходят в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Вместе с тем, Фонд гарантирования вкладов физических лиц не выставлял на продажу 32 АЗС WOG. Эти АЗК были, есть, и мы уверены будут собственностью компании WOG.

В то же время, Фонд выставил на продажу право взыскания кредиторской задолженности по кредиту, что является стандартной деловой практикой в ​​подобных случаях", - пояснили в компании.

В WOG также отметили, что на данный момент кредитный портфель WOG в банке "Форум" является системноструктурированым с четким графиком погашения почти до 2020 года.