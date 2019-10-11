Вища рада правосуддя звільнила ще п’ятьох суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На засіданні Вищої ради правосуддя у четвер розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку. Про це повідомляє прес-служба ВРП, передає УНН.
У результаті вирішено звільнити у відставку:
Кір’якову Наталю Павлівну – з посади судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області;
Санікову Олену Сергіївну – з посади судді Донецького апеляційного суду;
Бурбелу Юрія Сергійовича – з посади судді Києво-Святошинського районного суду Київської області;
Андросова Олександра Миколайовича – з посади судді Барвінківського районного суду Харківської області;
Городецьку Людмилу Миколаївну – з посади судді Галицького районного суду міста Львова.
Водночас ВРП ухвалила зупинити розгляд питання про звільнення Ємельянова Артура Станіславовича з посади судді Вищого господарського суду України у відставку.
Нагадаємо, 24 вересня ВРП обрала нового очільника.