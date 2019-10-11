Высший совет правосудия уволил еще пятерых судей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. На заседании Высшего совета правосудия в четверг рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ, передает УНН.
В результате решено уволить в отставку:
Кирьякову Наталью Павловну - с должности судьи Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области;
Саникову Елену Сергеевну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;
Бурбела Юрия Сергеевича - с должности судьи Киево-Святошинского районного суда Киевской области;
Андросова Александра Николаевича - с должности судьи Барвенковского районного суда Харьковской области;
Городецкую Людмилу Николаевну - с должности судьи Галицкого районного суда города Львова.
В то же время ВСП приняла остановить рассмотрение вопроса об увольнении Емельянова Артура Станиславовича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины в отставке.
Напомним, 24 сентября ВСП избрал нового руководителя.