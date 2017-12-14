Вища рада правосуддя звільнила Романюка з посади голови Верховного суду

Як поінформували у ВРП, сьогодні були розглянуті матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку із поданням заяв про відставку та про звільнення за власним бажанням.

“За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку Романюка Ярослава Михайловича — з посади судді Верховного Суду України”, — йдеться у повідомленні.

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Також Рада звільнила за тими ж обставинами Бухтіярову Ірину Олександрівну — з посади судді Вищого адміністративного суду України, Карабаня Володимира Яковича — з посади судді Вищого господарського суду України, Попович Олену Вікторівну — з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Скорик Наталію Олександрівну — з посади судді господарського суду Чернігівської області.

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Крім того, Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Боровікову Аллу Іванівну з посади судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя за власним бажанням.

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську. Таке рішення було ухвалене під час Пленуму Верховного Суду за підсумками таємного голосування.