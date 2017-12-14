Высший совет правосудия уволил Романюка с должности председателя Верховного суда
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Высший совет правосудия уволил Ярослава Романюка с должности председателя Верховного суда Украины в связи с представлением им заявления об отставке по собственному желанию, передает УНН со ссылкой на Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.
Как сообщили в ВСП, сегодня были рассмотрены материалы об освобождении судей от должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке и об увольнении по собственному желанию.
"По результатам рассмотрения Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке Романюка Ярослава Михайловича - с должности судьи Верховного Суда Украины", - говорится в сообщении.
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Также Совет уволил по тем же обстоятельствам Бухтиярову Ирину Александровну - с должности судьи Высшего административного суда Украины, Карабаня Владимира Яковлевича - с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины, Попович Елену Викторовну - с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Скорик Наталью Александровну - с должности судьи хозяйственного суда Черниговской области.
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Кроме того, Высший совет правосудия решил уволить Боровикову Аллу Ивановну с должности судьи Коммунарского районного суда города Запорожья по собственному желанию.
Напомним, 30 ноября 2017 года главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую. Такое решение было принято во время Пленума Верховного Суда по итогам тайного голосования.