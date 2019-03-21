Вирок у справі українського політв’язня Гриба оголосять завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Суд у Російській Федерації завтра оголосить вирок українському політв’язню Павлу Грибу. Про це написав батько Павла Ігор Гриб на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Завтра, 22 березня, о 10.00 за київським часом буде оголошено "вирок"", - написав Ігор Гриб.
Зазначимо, у справі українського політв'язня Павла Гриба 21 березня почалися судові дебати.
Сторона обвинувачення попросила для Гриба 6 років колонії загального режиму.
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За словами батька, стан здоров’я Павла Гриба погіршився.
Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що Грибу необхідна термінова операція.
Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. ФСБ РФ звинувачує затриманого громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.