Вирок екс-директору української бібліотеки в Москві оголосять 1 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міщанський районний суд Москви оголосить вирок колишньому директору Бібліотеки української літератури у Москві Наталії Шаріній у четвер, 1 червня. Про це повідомляє російське видання "ОВД-Инфо", передає УНН.
Російський прокурор попросив призначити Н.Шаріній покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років умовно.
Держобвинувач також попросив позбавити її права обіймати посади на держслужбі і в органах місцевого самоврядування на три роки.
Вирок оголосять 1 червня об 11:00.
Нагадаємо, суд відмовився повертати в прокуратуру справу директора української бібліотеки в Москві.
Наталію Шаріну обвинувачують у розпалюванні ненависті або ворожнечі за національною ознакою з використанням службового становища (ст.282 КК РФ) і розтраті в особливо великому розмірі (ч.3 ст.160 КК РФ). Н.Шаріна перебуває під домашнім арештом із жовтня 2015 року.