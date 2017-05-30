Приговор экс-директору украинской библиотеки в Москве объявят 1 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Мещанский районный суд Москвы огласит приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной в четверг, 1 июня. Об этом сообщает российское издание "ОВД-Инфо", передает УНН.
Российский прокурор попросил назначить Н.Шариной наказание в виде лишения свободы на пять лет условно.
Гособвинитель также попросил лишить ее права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на три года.
Приговор будет оглашен 1 июня в 11:00.
Напомним, суд отказался возвращать в прокуратуру дело экс-директора Украинской библиотеки в Москве.
Наталью Шарину обвиняют в разжигании ненависти либо вражды по национальному признаку с использованием служебного положения (ст.282 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ). Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года.