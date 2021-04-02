Виробництво вакцини CoronaVac збільшать до 2 мільярдів доз на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Китайська компанія Sinovac Biotech повідомила, що третій завод з виробництва вакцини проти COVID-19 готовий і дає змогу подвоїти щорічну потужність до 2 мільярдів доз CoronaVac, передає УНН.
Представник компанії заявив, що її третій виробничий об’єкт в Пекіні почав культивувати клітини, у яких будуть вирощувати вірус. Однак через досить тривалі процеси проведення таких робіт, точної дати нарощення потужностей до 2 млрд доз поки не повідомляється.
Зауважимо, що вакцина CoronaVac виготовляється з інактивованими (“мертвими”) частинами вірусу, а отже не містить “живу” частину генетичного коду коронавірусу. У всьому світі поставлено 200 мільйонів доз вакцини CoronaVac, а введено вже понад 100 мільйонів доз.
Що відомо про CoronaVac
Вакцину CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech, перші 215 тис. доз якої вже прибули в Україну, активно використовують в Туреччині. Тут проводили третю фазу досліджень препарату.
Щеплення вакциною CoronaVac одним з перших у січні зробив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Також нею щепився і 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій. Загалом Туреччина закупила 50 млн доз вакцини CoronaVac. Станом на 1 квітня в країні щеплено проти COVID-19 більше ніж 16 млн людей, з них майже 7 млн отримали по дві дози вакцини.
Доповнення
25 березня до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет з використання вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.
Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.