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Производство вакцины CoronaVac увеличат до 2 миллиардов доз в год

Производство вакцины CoronaVac увеличат до 2 миллиардов доз в год

Киев  •  УНН

 • 15779 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Китайская компания Sinovac Biotech сообщила, что третий завод по производству вакцины против COVID-19 готов и позволяет удвоить ежегодную мощность до 2 миллиардов доз CoronaVac, передает УНН.

Представитель компании заявил, что ее третий производственный объект в Пекине начал культивировать клетки, в которых будут выращивать вирус. Однако из-за достаточно длительного процесса проведения таких работ, точной даты наращивания мощностей до 2 млрд доз пока не сообщается.

Отметим, что вакцина CoronaVac изготавливается с инактивированными ("мертвыми") частями вируса, а следовательно не содержит "живую" часть генетического кода коронавируса. Во всем мире поставлено 200 млн доз вакцины CoronaVac, а введено уже более 100 млн доз.

Что известно о CoronaVac

Вакцину CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, первые 215 тыс. доз которой уже прибыли в Украину, активно используют в Турции. Здесь проводили третью фазу исследований препарата.

Прививку вакциной CoronaVac одним из первых в январе сделал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также ней привился и 81-летний Вселенский патриарх Варфоломей. В общем Турция закупила 50 млн доз вакцины CoronaVac. По состоянию на 1 апреля в стране привито против COVID-19 более 16 млн человек, из них почти 7 млн получили по две дозы вакцины.

Дополнение

25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделено на маломобильные группы населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина на данный момент ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

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