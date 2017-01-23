Виробництво сурогатного алкоголю викрили на Харківщині

Так, підпільний цех злочинці розмістили в одному з домоволодінь та гаражах одного з харків’ян. За попередніми даними, зловмисник також мав мережу пунктів прийому металобрухту. Саме там він реалізовував сурогат та обмінював алкоголь на метал. Крім того, пересилав продукцію поштою.

На території підпільного виробництва виявлено близько 9 тонн рідини, схожої на спирт та понад 200 літрів готової продукції. Крім того, проводяться одночасні огляди 10 пунктів прийому металобрухту, де реалізовували спиртне. За попередніми підрахунками, зловмисники щомісяця реалізовували близько 40 тонн сурогату.

Наразі вирішується питання щодо внесення до ЄРДР додаткових даних за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Нагадаємо, у вересні минулого року, у Харкові суд взяв під варту організатора виробництва сурогатного алкоголю, від якого загинуло понад 20 людей.