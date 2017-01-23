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Производство суррогатного алкоголя разоблачили в Харьковской области

Производство суррогатного алкоголя разоблачили в Харьковской области

Киев • УНН

 • 8302 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Харьковской области правоохранители разоблачили производителей суррогатного алкоголя которые по предварительным данным, реализовывали 40 тонн фальсификата в месяц. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Так, подпольный цех преступники разместили в одном из домовладений и гаражах одного из харьковчан. По предварительным данным, злоумышленник также имел сеть пунктов приема металлолома. Там он реализовывал суррогат и обменивал алкоголь на металл. Кроме того, пересылал продукцию по почте.

На территории подпольного производства обнаружено около 9 тонн жидкости, похожей на спирт и более 200 литров готовой продукции. Кроме того, проводятся одновременно обзоры 10 пунктов приема металлолома, где реализовывали спиртное. По предварительным подсчетам, злоумышленники ежемесячно реализовывали около 40 тонн суррогата.

Сейчас решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).

Напомним, в сентябре прошлого года, в Харькове суд взял под стражу организатора производства суррогатного алкоголя, от которого погибло более 20 человек.

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