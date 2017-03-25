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Виробництво шоколаду в Україні за місяць впало на 11,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні виробництво шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, в лютому 2017 становило 12,3 тис. тонн, що на 11,5% менше січня 2017 року. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.

При цьому, у порівнянні із лютим 2016 року, виробництво шоколаду зменшилося на 0,3%. За 2 місяці цього року було вироблено 26,3 тис. т шоколаду.

Виробництво цукрових кондитерських виробів (у т. ч. білого шоколаду), що не містить какао, за лютий становило 14,5 тис. тонн, що на 18,5% більше, ніж у січні 2017 року, та на 9,5% більше, у порівнянні із лютим минулого року.

Виробництво солодкого печива і вафель за лютий 2017 року становило 21 тис. тонн, 16,6% більше від показників січня цього року і на 5,9% більше, ніж у лютому 2016 року.

Додамо, що дані наведено без урахування Криму, Севастополя та частини зони АТО.

 

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