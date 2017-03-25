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Производство шоколада в Украине за месяц упало на 11,5%

Производство шоколада в Украине за месяц упало на 11,5%

Киев • УНН

 • 7665 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине производство шоколада и готовых пищевых продуктов, содержащих какао, в феврале 2017 составило 12,3 тыс. тонн, что на 11,5% меньше января 2017 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает УНН.

При этом, по сравнению с февралем 2016 года, производство шоколада уменьшилось на 0,3%. За 2 месяца этого года было произведено 26,3 тыс. тонн шоколада.

Производство сахарных кондитерских изделий (в т. ч. белого шоколада), которые не содержат какао, за февраль составило 14,5 тыс. тонн, что на 18,5% больше, чем в январе 2017 года, и на 9,5% больше по сравнению с февралем прошлого года.

Производство сладкого печенья и вафель за февраль 2017 составил 21 тыс. тонн, 16,6% больше показателей января этого года и на 5,9% больше, чем в феврале 2016 года.

Добавим, что данные приведены без учета Крыма, Севастополя и части зоны АТО.

 

Украинские Национальные Новости

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