Виробництво промпродукції зросло у 2016 році на 2,4% — Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні у 2016 році в порівнянні з 2015 роком виробництво промислової продукції зросло на 2,4%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
За даними Держастатистики, у 2016 році в порівнянні з 2015 роком, промислове виробництво зросло на 2,4%, у тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів воно скоротилося на 0,7%, у переробній промисловості за рік зросло на 3,5% та у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — зросло на 2,6%.
Водночас, у грудні 2016 року порівняно із листопадом 2016 року, тобто за місяць, виробництво промислової продукції зросло на 1,9 у порівнянні з груднем 2015 року промвиробництво зросло на на 4,5%.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, в Україні ціни виробників промислової продукції у жовтні зросли на 29,2%, порівнянно з жовтнем 2015 року.