Производство промпродукции выросло в 2016 году на 2,4% - Госстатистики

По данным Госстатистики, в 2016 году по сравнению с 2015 годом, промышленное производство выросло на 2,4%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров оно сократилось на 0,7%, в перерабатывающей промышленности за год выросло на 3, 5% и в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - выросло на 2,6%.

В то же время, в декабря 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года, то есть за месяц, производство промышленной продукции выросло на 1,9 в сравнении с декабрем 2015 года промпроизводство выросло на на 4,5%.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в Украине цены производителей промышленной продукции в октябре выросли на 29,2%, по сравнению с октябрем 2015 года.