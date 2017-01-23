Производство промпродукции выросло в 2016 году на 2,4% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине в 2016 году по сравнению с 2015 годом производство промышленной продукции выросло на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
По данным Госстатистики, в 2016 году по сравнению с 2015 годом, промышленное производство выросло на 2,4%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров оно сократилось на 0,7%, в перерабатывающей промышленности за год выросло на 3, 5% и в подаче электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - выросло на 2,6%.
В то же время, в декабря 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года, то есть за месяц, производство промышленной продукции выросло на 1,9 в сравнении с декабрем 2015 года промпроизводство выросло на на 4,5%.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
Напомним, в Украине цены производителей промышленной продукции в октябре выросли на 29,2%, по сравнению с октябрем 2015 года.