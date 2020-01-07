Виробництво легкових авто у Німеччині впало до 22-річного мінімуму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У 2019 році німецькі автовиробники випустили 4,7 мільйона легкових автомобілів. Експерти пояснюють 9-відсоткове скорочення виробництва і 13-відсоткове падіння експорту послабленням попиту за кордоном. Про це повідомляє DW, інформує УНН.
"Німецькі виробники легкових автомобілів у 2019 році істотно скоротили їх випуск. Такі дані Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA) наводить у понеділок, 6 січня. За весь рік з конвеєрів німецьких автозаводів зійшло 4,7 мільйона легкових автомобілів, що на дев'ять відсотків менше, ніж роком раніше. Це найгірший показник з 1997 року, випливає зі статистики Міжнародної організації автовиробників", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає видання, за межі Німеччини було продано 3,5 мільйона легкових автомобілів, що на 13 відсотків менше за показник 2018 року. У VDA пояснюють скорочення виробництва та експорту послабленням попиту на міжнародному ринку.
"При цьому кількість нових реєстрацій автомобілів у 2019 році зросла на п'ять відсотків і досягла 3,6 мільйона. З них майже 1,1 мільйона реєстрацій припадає на легкові автомобілі іноземних виробників. У цьому сегменті зростання також становило п'ять відсотків", - підкреслюють в агентстві.
Як повідомлялося раніше в УНН, Volkswagen виплатить компенсацію уряду Австрії через поліцейські авто.