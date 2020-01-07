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Производство легковых авто в Германии упало до 22-летнего минимума

Производство легковых авто в Германии упало до 22-летнего минимума

Киев  •  УНН

 • 13554 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В 2019 году немецкие автопроизводители выпустили 4,7 миллиона легковых автомобилей. Эксперты объясняют 9-процентное сокращение производства и 13-процентное падение экспорта ослаблением спроса за рубежом. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"Немецкие производители легковых автомобилей в 2019 году существенно сократили их выпуск. Такие данные Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) приводит в понедельник, 6 января. За весь год с конвейеров немецких автозаводов сошло 4,7 миллиона легковых автомобилей, что на девять процентов меньше, чем годом ранее. Это худший показатель с 1997 года, следует из статистики Международной организации автопроизводителей", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, за пределы Германии было продано 3,5 миллиона легковых автомобилей, что на 13 процентов меньше показателя 2018 года. В VDA объясняют сокращение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.

"При этом количество новых регистраций автомобилей в 2019 году выросла на пять процентов и достигло 3,6 миллиона. Из них почти 1,1 миллиона регистраций приходится на легковые автомобили иностранных производителей. В этом сегменте рост также составил пять процентов", - подчеркивают в агентстве.

Как сообщалось ранее в УНН, Volkswagen выплатит компенсацию правительству Австрии за полицейские авто.

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