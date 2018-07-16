Виробників продуктів зобов’яжуть мати зрозумілі для споживачів етикетки

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КИЇВ. 16 липня. УНН. 10 липня, парламент прийняв у першому читанні та за основу законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів". Про це повідомляє портал ВРУ, передає УНН.

За документ проголосували 226 народних депутатів України. Ініціаторами законопроекту виступили 21 народний депутат.

"Метою розробки проекту Закону є забезпечення належного рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів, їх поінформованості, встановлення засобів гарантування права споживачів на інформацію та процедури надання інформації про харчові продукти", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Очікується, що реалізація документу на практиці забезпечить надання точної та зрозумілої для українця інформації щодо складових харчової продукції.

Також, законопроектом встановлюються загальні положення до маркування харчових продуктів, дія яких може поширюватися на всі харчові продукти або на певні їх категорії.

Крім того, проектом Закону встановлюються окремі правила щодо маркування певних видів харчових продуктів.

"Дія проекту Закону поширюється на: операторів ринку харчових продуктів на всіх етапах харчового ланцюга, якщо їхня діяльність підпадає під вимоги щодо надання споживачам інформації про харчові продукти; харчові продукти, призначені для кінцевого споживача, включно з харчовими продуктами, що реалізуються у сфері громадського харчування, та харчовими продуктами, що постачаються системі громадського харчування", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що інформації про те, коли документ буде готовий до прийняття у другому читанні наразі немає.

Нагадаємо, за даними фахівців, сьогодні українців повсюдно обманюють в магазинах та на ринках, продаючи товари без належного маркування та, таким чином, приховуючи частину важливої і необхідної для споживача інформації.

З вказаною проблемою дуже часто стикаються профільні організації захисту прав споживачів.

Нещодавно, за обман покупців (шляхом розміщення на етикетках неправдивих даних про товар) була оштрафована снекова компанія ТОВ "Снек Експорт". Цікаво, що вказана фірма належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці.

АМКУ зобов’язав компанію сплатити штраф у розмірі 68 тис. грн.

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