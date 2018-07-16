Производителей продуктов обяжут иметь понятные для потребителей этикетки

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КИЕВ. 16 июля. УНН. 10 июля, парламент принял в первом чтении и за основу законопроект №8450 "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов". Об этом сообщает портал ВРУ, передает УНН.

За документ проголосовали 226 народных депутатов Украины. Инициаторами законопроекта выступили 21 народный депутат.

"Целью разработки проекта Закона является обеспечение надлежащего уровня защиты здоровья и интересов потребителей, их осведомленности, установление средств обеспечения права потребителей на информацию и процедуры предоставления информации о пищевых продуктах", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ожидается, что реализация документа на практике обеспечит предоставление точной и понятной для Украинской информации о составляющих пищевой продукции.

Также, законопроектом устанавливаются общие положения к маркировке пищевых продуктов, действие которых может распространяться на все пищевые продукты или на определенные их категории.

Кроме того, проектом Закона устанавливаются отдельные правила маркировки определенных видов пищевых продуктов.

"Действие проекта Закона распространяется на: операторов рынка пищевых продуктов на всех этапах пищевой цепи, если их деятельность подпадает под требования о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах, пищевые продукты, предназначенные для конечного потребителя, включая пищевые продуктамы, которые реализовываются в сфере общественного питания и пищевыми продуктами, поставляемых системе общественного питания ", - говорится в сообщении.

Заметим, что информации о том, когда документ будет готов к принятию во втором чтении пока нет.

Напомним, по данным специалистов, сегодня украинцев повсеместно обманывают в магазинах и на рынках, продавая товары без надлежащей маркировки и, таким образом, скрывая часть важной и необходимой для потребителя информации.

С указанной проблемой очень часто сталкиваются профильные организации защиты прав потребителей.

Недавно, за обман покупателей (путем размещения на этикетках ложных данных о товаре) была оштрафована снековая компания ООО "Снэк Экспорт". Интересно, что указанная фирма принадлежит отцу нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

АМКУ обязал компанию выплатить штраф в размере 68 тыс. грн.

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