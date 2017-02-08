Виробників нелегальної горілки засудили до 5 років позбавлення волі з випробуванням - прокуратура Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Прокурором у суді доведену вину учасників організованої групи в незаконному виготовленні та реалізації алкогольних напоїв. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області.
Так, вироком Деснянського районного суду м. Чернігова 01.02.2017 засуджено жителів Чернігівщини, які діючи в складі організованої групи, незаконно масово виготовляли алкогольні напоїв з недоброякісної сировини, що становило загрозу для життя та здоров’я людей.
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Сукупністю зібраних доказів прокурор у судовому засіданні довів, що три особи з метою незаконного отримання неконтрольованого державою прибутку об’єднались в єдине злочинне угрупування та із жовтня 2015 по березень 2016 років у приміщенні гаража, розташованого на території одного із автокооперативів у м. Чернігові та обладнаним необхідним устаткуванням, виготовляли й збували фальсифіковані алкогольні напої.
Виготовлена з порушенням технологічних норм продукція реалізовувалася споживачам через торгівельні мережі Чернігівської та Київської областей.
Вироком суду кожного із обвинувачених засуджено до 5 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Тернопільщині протягом останніх двох років зафіксовано майже 1400 випадків отруєння алкоголем.
Також нагадаємо, за оцінками експертів, частка тіньового горілчаного рику в країні за неофіційними даними становить вже близько 80%.