Производителей нелегальной водки приговорили к 5 годам лишения свободы с испытанием - прокуратура Черниговской области

Так, приговором Деснянского районного суда г. Чернигова 01.02.2017 осуждены жители Черниговской области, которые действуя в составе организованной группы, незаконно массово изготавливали алкогольные напитков из недоброкачественного сырья, которое представляло угрозу для жизни и здоровья людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К увеличению фальсификата алкоголя приводят необоснованно завышенные акцизы

Совокупностью собранных доказательств прокурор в судебном заседании показал, что три человека с целью незаконного получения неконтролируемой государством прибыли объединились в единую преступную группировку и с октября 2015 по март 2016 в помещении гаража, расположенного на территории одного из автокооперативов в г. Чернигове и оборудованным необходимым оборудованием, изготавливали и сбывали фальсифицированные алкогольные напитки.

Изготовленная с нарушением технологических норм продукция реализовывалась потребителям через торговые сети Черниговской и Киевской областей.

Приговором суда каждый из обвиняемых приговорен к 5 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года.

Напомним, как сообщал УНН, в Тернопольской области в течение последних двух лет зафиксировано почти 1400 случаев отравления алкоголем.

Также напомним, по оценкам экспертов, доля теневого водочного рыка в стране по неофициальным данным составляет уже около 80%.