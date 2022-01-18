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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Виробники свинини знову збільшили ціни

Виробники свинини знову збільшили ціни

Київ • УНН

 • 13622 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. За місяць українські виробники свинини збільшили ціни на 3,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, пише УНН.

Деталі

Так, у листопаді вартість 1 кілограму свинини (свіжого чи охолодженого) була в середньому 66 грн, тоді як у грудні — 68,1 грн (+3,1%).

Також наростили ціни на продукт виробники яловичини — на 1,1%.

Поряд з цим, виробники м’яса птиці зменшили ціни. Так, у листопаді вартість 1 кілограму м’яса свійської птиці (свіжого чи охолодженого) була в середньому 49,5 грн, тоді як у грудні — 48,8 грн (-1,4%).

Додамо

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

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