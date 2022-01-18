Виробники свинини знову збільшили ціни
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. За місяць українські виробники свинини збільшили ціни на 3,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, пише УНН.
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Так, у листопаді вартість 1 кілограму свинини (свіжого чи охолодженого) була в середньому 66 грн, тоді як у грудні — 68,1 грн (+3,1%).
Також наростили ціни на продукт виробники яловичини — на 1,1%.
Поряд з цим, виробники м’яса птиці зменшили ціни. Так, у листопаді вартість 1 кілограму м’яса свійської птиці (свіжого чи охолодженого) була в середньому 49,5 грн, тоді як у грудні — 48,8 грн (-1,4%).
Додамо
МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.
Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.