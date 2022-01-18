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15 марта, 19:03 • 107904 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146553 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125558 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118940 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105963 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101996 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95118 просмотра

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Производители свинины снова увеличили цены

Производители свинины снова увеличили цены

Киев • УНН

 • 13621 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. За месяц украинские производители свинины увеличили цены на 3,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.

Детали

Так, в ноябре стоимость 1 килограмма свинины (свежего или охлажденного) была в среднем 66 грн, тогда как в декабре — 68,1 грн (+3,1%).

Также нарастили цены на продукт производители говядины — на 1,1%.

Наряду с этим, производители мяса птицы уменьшили цены. Так, в ноябре стоимость 1 килограмма мяса домашней птицы (свежего или охлажденного) была в среднем 49,5 грн, тогда как в декабре — 48,8 грн (-1,4%).

Добавим

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

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