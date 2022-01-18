Производители свинины снова увеличили цены
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. За месяц украинские производители свинины увеличили цены на 3,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, пишет УНН.
Детали
Так, в ноябре стоимость 1 килограмма свинины (свежего или охлажденного) была в среднем 66 грн, тогда как в декабре — 68,1 грн (+3,1%).
Также нарастили цены на продукт производители говядины — на 1,1%.
Наряду с этим, производители мяса птицы уменьшили цены. Так, в ноябре стоимость 1 килограмма мяса домашней птицы (свежего или охлажденного) была в среднем 49,5 грн, тогда как в декабре — 48,8 грн (-1,4%).
Добавим
Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 граммов в неделю.
Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.