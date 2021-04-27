Виробники свинини збільшили ціни

Так, у січні вартість 1 кілограму свинини (свіжого чи охолодженого) була в середньому 62,8 грн, тоді як у березні – 65,9 грн (+5%).

Також наростили ціни на продукт виробники яловичини – на 3,4%.

Окрім того, збільшили вартість продукту виробники ковбас напівкопчених (+1,3%), молока (+2,1%), масла вершкового (+3,9%).

Доповнення

Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що споживання червоного м'яса може стати причиною розвитку колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

До теми

МОЗ України рекомендує українцям споживати не більше 500 гр на тиждень червоного м'яса.