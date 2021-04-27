Производители свинины увеличили цены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. За два месяца украинские производители свинины увеличили цены на 5%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в январе стоимость 1 килограмма свинины (свежего или охлажденного) была в среднем 62,8 грн, тогда как в марте - 65,9 грн (+5%).
Также нарастили цены на продукт производители говядины - на 3,4%.
Кроме того, увеличили стоимость продукта производители колбас полукопченых (+1,3%), молока (+2,1%), масла сливочного (+3,9%).
Дополнение
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что потребление красного мяса может стать причиной развития колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Справка
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.
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Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.